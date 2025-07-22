Isparta'da 2 Gündür Kayıptı! Ormanda Cansız Bedeni Bulundu

Isparta'da 2 gündür kayıp olarak aranan 58 yaşındaki Himmet Çaylı'nın cansız beden, ormanda bulundu.

Son Güncelleme:
Isparta'da 2 Gündür Kayıptı! Ormanda Cansız Bedeni Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Isparta'nın Gönen ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu.

Kayıp ihbarı yapılan Himmet Çaylı'nın (58) bulunmasına yönelik çalışmalar bugün de devam etti.

Arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri katıldı. Çaylı'nın cansız bedeni, ormanlık alanda motosikletinin yaklaşık 200 metre uzağında bulundu.

İncelemenin ardından Çaylı'nın cesedi, otopsi için hastane morguna gönderildi. Himmet Çaylı'nın iki gün önce ormanlık alanda bitki çayı toplamak için evinden ayrıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
İzmir'deki İhale Soruşturmasında 30 Tahliye Kararı İzmir'deki İhale Soruşturmasında 30 Tahliye Kararı
Bilim İnsanları Açıkladı: En Stresli Gün Belli Oldu! Emeklileri Bile Etkiliyor Bilim İnsanları Açıkladı: En Stresli Gün Belli Oldu! Emeklileri Bile Etkiliyor
Yazın Sıcaktan Kışın Soğuktan Sürekli Şikayetçi Olan Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor Yazın Sıcaktan Kışın Soğuktan Sürekli Şikayetçi Olan Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'e Veda Eski CHP Lideri Altan Öymen'e Veda
ÇOK OKUNANLAR
Karar Verdi! Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor
Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu Transferinde Şok! Dev Talip Çıktı Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu Transferinde Şok!
Araç Sahipleri İçin 9 Gün Süre Verildi: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda Araç Sahipleri İçin 9 Gün Süre Verildi: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda
Dört İlde Alev Çemberi! Biri Bitiyor Yenisi Başlıyor... Hayvanlar, Araçlar, Evler Ne Var Ne Yoksa Yandı Dört İl Felaketi Yaşıyor! Orman Yangınlarında Son Durum
Ne Bozcaada Ne Gökçeada: Yeni Tatil Trendi Burası Oldu! Hem Daha Ucuz, Hem Daha Huzurlu Ne Bozcaada Ne Gökçeada! Yeni Trend Burası