Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'e Veda

Cumartesi günü hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, bugün Teşvikiye Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze törenine CHP lideri Özel, dün Meclis'te olduğu gibi bugün de eski CHP genel başkanları Karayalçın ve Çetin ile katıldı.

Baran Şenel Baran Şenel
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Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, Teşvikiye Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'e Veda - Resim : 1

Altan Öymen'in cenazesine Aydın Doğan da katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; dün Meclis'te olduğu gibi bugün de Öymen'in cenazesine eski CHP genel başkanları Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin ile katıldı.

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'e Veda - Resim : 2

ALTAN ÖYMEN KİMDİR?

Altan Öymen, 20 Haziran 1932 tarihinde İstanbul'da doğdu, beş yaşından itibaren Ankara'da büyüdü.

Altan Öymen gazeteciliğe 1950 yılında Ulus Gazetesi'nde başladı.

Ulus'un dışında, Yeni Ulus, Halkçı, Tercüman, Öncü, Akis, Yeni Gün, Akşam, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet ve Radikal gibi çok sayıda gazetede muhabir, köşe yazarı ya da yönetici olarak çalıştı.

Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Mali Şubesi'nde 1955 yılında tamamladı.

1960'lı yıllarda Almanya'da Bonn Büyükelçiliği Basın Ataşeliği görevinde bulundu.

1950 yılında CHP'ye üye kaydı yaptırarak siyasete atıldı.

1977'de CHP'den Ankara milletvekili seçilen Altan Öymen, Bülent Ecevit tarafından kurulan hükümette de Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak yer aldı.

1999 genel seçimlerinde CHP'nin baraj altı kalması nedeniyle Deniz Baykal, genel başkanlık görevinden istifa etti.

Aynı sene yapılan Olağanüstü Kurultay'da Altan Öymen, genel başkan seçildi. Genel Başkanlık dönemi 15 ay sürdü.

Aktif siyaseti bırakmasının ardından gazetecilik mesleğine devam etti.

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