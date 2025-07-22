Bingöl’de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Bingöl’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından kent genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekipler tarafından yapılan operasyonlarda 1 şahsın üzerinde 2,62 gram toz esrar maddesi 1 şüpheli şahsın üzerinde ise 6,82 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA