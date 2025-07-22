Manisa’da Bir Kıraathaneye Kumar Baskını

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Manisa'nın Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Turan Mahallesinde bulunan Belediye Pasajı’nda ki bir kıraathaneye düzenlenen baskında, 3 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Şahıslara, Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı para cezası kesilirken toplamda 27 bin 741 TL idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca, kıraathane sahibi hakkında "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Operasyon kapsamında kumar gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen 21 bin 300 TL paraya da el konuldu.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzurunu bozan yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA