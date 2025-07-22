İzmir'deki İhale Soruşturmasında 30 Tahliye Kararı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ‘asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerinde ihaleye fesat karıştırıldıkları’ iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede aralarında İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya dahil olmak üzere 20'si tutuklu 44 kişi hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianame İzmir 28’inci Asliye ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Mahkeme, tutuklu sanıkların sabit ikametgah sahibi olmaları, delil karartma ve kaçma şüphesi bulunmaması ve yaklaşık bir yıl süren soruşturmanın ardından tutuklama tedbirinin devamını gerektirecek acil bir durumun bulunmaması gerekçesiyle aralarında İZBETON AŞ eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz'ın da yer aldığı 30 tutuklu isim hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanmak suretiyle tahliyelerine karar verdi.

Ayrıca soruşturma sürecinde adli kontrolle serbest bırakılan 20 kişi hakkındaki bazı yükümlülükler kaldırılırken, yurt dışına çıkış yasağına ilişkin kontrol tedbirlerinin devam etmesine hükmedildi.

Kaynak: Haber Merkezi