Mersin'de Sulama Kanalında Ceset Bulundu

Mersin’in Tarsus ilçesinde sulama kanalında 28 yaşındaki Rasim Ö.’nün cansız bedeni bulundu. İşe gitmek için evden ayrılan gençten bir daha haber alınamamıştı. Gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Mersin'de Sulama Kanalında Ceset Bulundu
Mersin’in Tarsus ilçesinde sulama kanalında bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Olay, Altaylılar Mahallesi’nden geçen DSİ’ye ait sulama kanalında gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kanalda hareketsiz halde birini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sudan çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede cesedin 28 yaşındaki Rasim Ö.’ye ait olduğu anlaşıldı. İşe gitmek için evden çıktığı öğrenilen Rasim Ö.’den bir daha haber alınamadığı, cansız bedeninin ise sulama kanalında bulunduğu kaydedildi.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

