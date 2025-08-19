Hakan Fidan Suikast Girişimine mi Uğradı? Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama Geldi

Dışişleri Bakanı Fidan'ın sabah koşusu sırasında suikast girişimine uğradığı iddia edilmişti. Dışişleri Bakanlığı, Fidan'a yönelik suikast iddialarını yalanladı.

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan’a yönelik suikast girişimi iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fidan’ın sabah koşusu sırasında suikasta uğradığı ve iki korumasının yaralandığına dair sosyal medyada yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

