Hakan Fidan Suikast Girişimine mi Uğradı? Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan’a yönelik suikast girişimi iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fidan’ın sabah koşusu sırasında suikasta uğradığı ve iki korumasının yaralandığına dair sosyal medyada yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA