Ankara’da Diplomasi Trafiği... Fidan, Lavrov ve Sibiha ile Görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşını sonlandırmak amacıyla düzenlediği Alaska zirvesinden sonra diplomasi trafiği hızlandı.

Türkiye de sürece katkı sağlamak için harekete geçti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu kapsamda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile art arda telefonda görüştü.

'TÜRKİYE ROL ALMAYA HAZIR'

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan’ın Lavrov ile yaptığı görüşmede, Alaska zirvesinde ele alınan konular ve Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik çabalar değerlendirildi. Fidan, barış sürecinin Ukrayna’nın da katılımıyla kalıcı bir çözüme ulaşması gerektiğini belirtti ve Türkiye’nin bu süreçte rol almaya hazır olduğunu ifade etti.

Fidan'ın Ukraynalı mevkidaşıyla yaptığı görüşmedeyse kalıcı barışın ancak Ukrayna’nın dahil olduğu bir süreçle mümkün olabileceğini vurguladığı belirtildi. Fidan'ın ayrıca, Türkiye’nin barış çabalarına destek vermeyi sürdüreceğini ve sürece katkı sağlamaya hazır olduğunu belirttiği kaydedildi.

TARAFLAR İSTANBUL'DA TOPLANMIŞTI

Alaska zirvesi, Ukrayna-Rusya savaşına çözüm bulma çabalarında önemli bir adım olarak görülse de zirveden somut bir anlaşma çıkmamıştı. Türkiye, daha önce de Rusya ve Ukrayna arasında arabuluculuk yapmış ve İstanbul’da taraflar arasında görüşmelere ev sahipliği yapmıştı.

Kaynak: AA