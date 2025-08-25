Rus Yüzücü Nikolai Svechnikov İstanbul Boğazı'nda Kayboldu: 3 Bin Kişi Denize Girdi, Sadece O Çıkmadı...

İstanbul Boğazı’nda düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda Rus yüzücü Nikolai Svechnikov kayboldu. Yarış sonunda karaya çıkmayan sporcu için denizde geniş çaplı arama başlatıldı.

İstanbul Boğazı’nda düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda Rus sporcu Nikolai Svechnikov kayboldu. 29 yaşındaki yüzücünün Cumartesi günü İstanbul’a geldiği ve Beyoğlu’nda bir otele yerleştiği öğrenildi.

Rus Yüzücü Nikolai Svechnikov İstanbul Boğazı'nda Kayboldu: 3 Bin Kişi Denize Girdi, Sadece O Çıkmadı... - Resim : 1
Rus yüzücü Nikolai Svechnikov Boğaz'da kayboldu

3 BİN KİŞİ KATILDI

Dün sabah gerçekleştirilen yarış, Beykoz Kanlıca’da başlayıp Kuruçeşme’de sona erdi. Ancak yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yarışta yalnızca Svechnikov’un karaya çıkmadığı fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine polise ihbar yapıldı.

Rus Yüzücü Nikolai Svechnikov İstanbul Boğazı'nda Kayboldu: 3 Bin Kişi Denize Girdi, Sadece O Çıkmadı... - Resim : 2
Rus yüzücü için arama çalışmaları sürüyor

İhbar sonrası İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kayıp yüzücüyü bulmak için Boğaz’da geniş çaplı arama çalışması başlattı. Dalgıç polisler ve deniz araçlarıyla yapılan taramalar gün boyu sürdü.

Kaynak: DHA

Etiketler
yüzücü kayıp
