Bakan Kurum'dan Osmaniye Paylaşımı, 'Söz Verdiysek Yaparız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Osmaniye Merkez’e bağlı Yaverpaşa Mahallesi’nde, toplam 108 bin metrekarelik bir alanda 50 bloktan oluşan 1.017 konutu kısa sürede inşa etti. Yaklaşık 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan konutlar, bu yıl mart ayında hak sahiplerine teslim edildi. Proje kapsamında yer alan 300 kişilik cami ile 10 dükkânın yapımında ise sona yaklaşıldı.

BAKAN KURUM’DAN ‘SÖZ VERDİYSEK, YAPARIZ’ MESAJI

Yaverpaşa Mahallesi’nde hayatın yeniden başladığını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgeden görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı ve “Söz verdiysek, yaparız” mesajını verdi.

YENİ EVLERİNE KAVUŞANLAR MEMNUN

Yeni dairesine taşınan hak sahiplerinden Selda Barış, memnuniyetini “Bakanımıza güvendiğimiz için bekliyorduk. Hiçbir zaman aksilik olmaz dedik. Çok şükür evlerimize kavuştuk. Allah olmayanlara nasip etsin” sözleriyle dile getirdi.

Zeynep Kocaman ise ilk başta bu kadar kısa sürede konutların tamamlanabileceğine inanmadığını ifade ederek şunları söyledi: “TOKİ yapılacak, sizler oraya yerleştirileceksiniz’ dendiğinde açıkçası inanmamıştım. Çünkü bu kolay bir süreç değil. Bir il, ilçe ya da bir köy olsa kısa sürede yapılır. Ama 11 il, ilçesi, köyü yapmak, bu kadar evi, sosyal alanları yapmak gerçekten çok mucize. İşçiler, gece gündüz çalıştı. Hepimiz görüyoruz, hala da yapıyorlar, çalışıyorlar. Emeklerine sağlık, gerçekten teşekkür ediyoruz. Kolay bir süreç yaşamadık. Bir tek biz de değil, 11 il yaşadı. Devlet her zaman yanımızdaydı.”

‘BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA GÜZEL’

Halil Gök, inşa sürecinin hızına şaşırdığını belirterek, “Buradan daha haberimiz yoktu. Bir duyduk, 6 ayda bitmiş. 6 ayda buraların biteceğine, bu konutların biteceğine inanmıyordum, şaşırdım. 6 ayda bu konutu yapmak her babayiğidin harcı değildir. 3 aydan beri de buradayız. Umduğumuzdan daha güzel, daha ferah ortam. Sağlam yapıldığı için de korkmuyoruz” dedi.

Hacer Gök ise yeni evinin hayal ettiğinden bile güzel olduğunu belirterek, "Hayalimdi. Yeni evime gidersem güzel güzel süslerim dedim. Kafamda tasarladım. Her şeyiyle düşünülmüş, yapılmış. Devletimiz yapmış. Bundan sonra da mutlu, güzel günlerimiz olacak" şeklinde konuştu.

