Murat Kurum Tarihin Göbeğinden Kentsel Dönüşümde Son Durumu Duyurdu: 'Güzelliğine Güzellik Katacak'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Silivri’de meydana gelen 6.2’lik deprem sonrasında İstanbul’da hız kazanan kentsel dönüşüm çalışmalarının yanı sıra diğer illerdeki kentsel dönüşüm çalışmaları da kız kazandı.

Yapılan çalışmalar hakkında düzenli olarak bilgilendirmeler yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanı Murat Kurum, Mardin'in Yeşilli ilçesindeki son durum hakkında bilgi verdi.

Mardin’in Yeşilli ilçesindeki kentsel dönüşüm çalışmaları

"GÜZELLİĞİNE GÜZELLİK KATACAK"

İlçedeki çalışmalardan görüntüler paylaşan Bakan Kurum “Mardin'imizin özgün mimarisine uygun bu proje, ilçemizin güzelliğine güzellik katacak” diye vurguladı.

DAYANAKSIZ 648 BİNA YIKILDI

Mardin'in Yeşilli ilçesinde, 2016 yılında riskli alan ilan edilen Gül ve Tepebaşı mahallelerinde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları, bölgenin çehresini tamamen değiştirdi. Depreme dayanıksız, sağlıksız ve altyapıdan yoksun yapıların bulunduğu bölgede, bugüne kadar 723 bağımsız birimden 648’i yıkılarak dönüşüm süreci başlatıldı.

veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanı Murat Kurum

İLK ETAP TAMAMLANDI

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda ve Yeşilli Belediyesi’nin iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında birinci etap çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda rezerv alanda 60 konut, 65 iş yeri, 21 odalı bir otel inşa edilirken, kadın ve erkekler için ayrı ayrı taziye evleri ve bir yemekhane ile desteklenen Merkez Camisi de yeniden yapılarak ibadete açıldı.

Projenin ikinci etabında ise 173 konut, 26 dükkan, bir otel, iki yer altı otoparkı, bir hamam, bir fırın ve misafir konaklama alanları inşa edilecek. Her iki etabın tamamlanmasıyla birlikte, toplamda Mardin'in geleneksel mimarisine uygun 233 konut ve 88 iş yeri ilçeye kazandırılmış olacak.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM BİR NİMET”

Yeni konutlarına kavuşan hak sahipleri de projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ferhat Şan, eski evlerin hem güvensiz hem sağlıksız olduğunu belirterek, “Kentsel dönüşüm bir nimettir. Önceden evimize misafir çağırmaya utanırdık. Şimdi her şey çok daha modern ve sağlıklı” dedi.

Selim Mamo ise yaşadıkları zorlukları anlatırken, “Eski evimizde yılanlarla yaşardık. Namaz kılarken tavandan üzerimize su damlardı. Şimdi Ayasofya gibi camimiz var. Devletimize minnettarız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi