Bakan Kurum Duyurdu: Yeni İstihdam Kapısı Olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 638 bin metrekarelik alanda inşa edilen Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi hakkında açıklama yaptı. Bakan Kurum, bölgenin başkent için yeni bir istihdam kapısı olacağını ve ekonomiye katkı sağlayacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde daha önce yer sıkıntısı yaşanan Hurdacılar Sitesi'nin yerine, esnafın ihtiyacına göre yeni iş yerleri yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, 2021'de 638 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan, 2 etaptan oluşan proje kapsamında 257 iş yeri inşa edildiği ve Türkiye'nin en büyük geri kazanım sanayi sitesi olan projenin 81 ilde yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

'ANKARA EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK'

Bakan Murat Kurum, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanayi sitesinin videosunu yayınlayarak "Türkiye'nin en büyük geri kazanım sanayi sitesinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. 638 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi şehrimiz için yeni bir istihdam kapısı olurken başkentimizin ekonomisine katkı sağlayacak" dedi.

Videoda görüşlerine yer verilen TOKİ Şube Müdürü Arman Sönmez de, "Projemizde 638 bin metrekarelik bir alan üzerine imalatlarımızı tamamlamak üzereyiz. Toplamda 173 bin metrekarelik bir inşaat alanımız bulunmakta. Bu projeyle Türkiye'nin en büyük geri kazanım sanayi sitesini oluşturmuş olduk" diye konuştu.

