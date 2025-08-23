Bursa'da Kadına Sokak Ortasında Korkunç Şiddet! Bıçakla Saldırdı, O Anlar Kamerada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, elinde bıçak bulunan bir şahıs önce bir kadını, ardından yanındaki arkadaşını darbetti. Çevredekilere korku dolu anlar yaşatan saldırganın o anları kameraya saniye saniye yansıdı.

Bursa'da bir şahıs elinde bıçakla dehşet saçtı

KADINA ŞİDDET UYGULADI

Olay, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, tartıştığı kadına şiddet uyguladı. Çevredekilerin araya girmeye çalıştığı sırada saldırgan bu kez kadının yanındaki arkadaşına yöneldi. Elinde bıçakla tehditler savuran şahıs, dehşeti yaşattı. Olayı gören vatandaşlar, panikle bölgeden uzaklaşırken, bazı kişiler ise saldırganı etkisiz hale getirmek için araya girdi.

ÇEVREDEKİLER AYIRDI

Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar güçlükle ayrıldı. Arbedenin ardından saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. Yaşanan gerginlik sırasında şans eseri yaralanan olmadı.

Korku dolu anlar kameraya saniye saniye yansıdı

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Dehşet dolu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, saldırganın elindeki bıçakla tehditler savurduğu ve çevredekilerin büyük panik yaşadığı anlar yer aldı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA