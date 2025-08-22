Ünlü Rapçi 'Çakal'a Silahlı Saldırı! Ameliyata Alındı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde 33. Ayçiçeği Festivali’nde sahne alan rapçi Emirhan Çakal, konser sonrası silahlı saldırıya uğradı. Ameliyata alınan Çakal'ın hayati tehlikesi bulunmazken, saldırgan adliyeye sevk edildi.

“Çakal” sahne adıyla tanınan rapçi Emirhan Çakal, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali’nde sahne aldıktan sonra silahlı saldırıya uğradı. TV100’ün haberine göre, konserin ardından yaşanan olayda Çakal ayağından vuruldu. Hızla hastaneye kaldırılan sanatçı ameliyata alınırken, sağlık durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, saldırgan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Polis, saldırının nedenine ilişkin detaylı inceleme başlattı. Emirhan Çakal, 2022 yılında da Aydın’daki bir konser sonrası benzer bir silahlı saldırıya maruz kaldığını açıklamış, ancak o dönemde şüpheliler hakkında şikayetçi olmayacağını belirtmişti.

