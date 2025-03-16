Çakal Yeni Filmi İçin Hayran Buluşmasına Katıldı... Tekmeli, Yumruklu Kavga Çıktı

Ünlü rapçi Çakal, yeni filminin tanıtımı için bir AVM'de düzenlenen hayran buluşmasına katıldı. Rapçi salondan ayrıldıktan sonra hayranları arasında tekmeli, yumruklu kavga çıktı.

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Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de rapçi Emirhan Çakal, vizyona giren filminin tanıtımı kapsamında influencer İbrahim Tilaver ile sinema salonunda düzenlenen hayran buluşmasına katıldı.

İkili sinema salonundaki buluşmadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra filmi izleyenler arasında tartışma başladı.Tartışma yerini tekmeli, yumruklu kavgaya bıraktı. Salonda yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

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Emirhan Çakal
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