Bütçeyi Denkleştiremedi... AKP'li Belediyeden 1.9 Milyar TL'ye Satılık!

CHP'li belediyelere "silkeleme" operasyonu devam ederken, CHP'li belediyelere tanınmayan ödeme yöntemi AKP'li belediyeler tarafından kullanılıyor. SGK’ya 1 milyar TL'lik borcunu mülkiyetindeki arsaları devredip kapatan Başakşehir Belediyesi, şimdi de bütçesini denkleştirmek amacıyla 36 dönümlük arsasını 1.9 milyar TL’ye satışa çıkardı.

Son Güncelleme:
Bütçeyi Denkleştiremedi... AKP'li Belediyeden 1.9 Milyar TL'ye Satılık!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aralık ayında kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarına yönelik "Kendilerini daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var" demesinin ardından CHP'li belediyelere borç kıskacı başladı.

Art arda baskın ve haciz işlemleri uygulanan belediyeler, birçoğu önceki AKP döneminden kalan borçları ödemek için çabalarken, AKP'li belediyeler ise borçlarını arsa devrederek kapatıyor. Son olarak Başakşehir Belediyesi, Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki “gelişme konut” alanı imarına sahip 36 dönümlük parselini, “Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” için ihaleye çıkardı.

BELEDİYEDEN KURUŞ ÇIKMAYACAK

Nefes gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre; ihalede arsanın tahmini bedeli 1 milyar 900 milyon TL olarak belirtildi. Arsa üstüne yapılacak gayrimenkul projelerinin her türlü üstyapı, altyapı inşaat işleri ve çevre düzenlemesini belediyeden parasal kaynak çıkışı olmadan gerçekleştirilecek. Konutların pazarlanması ve satışında da belediyeye gelir payı verilecek.

'HAR VURUP HARMAN SAVURUYORLAR'

CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, satışa tepki göstererek “İktidar, CHP’li belediyelerle uğraşırken AKP’li belediyeler mini saraylarında bütçeyi har vurup harman savuruyorlar. Yıllardır ödemediği 1 milyar liralık SGK borcunu belediye mülklerini devrederek kapatan belediye şimdi de bütçesini denkleştirebilmek için arsa satıyor” dedi.

AKP'Lİ BELEDİYELERDE 'ADRESE TESLİM' USULÜ

Geçtiğimiz günlerde AKP’li İskenderun Belediyesi'nin de yerel seçim sonrasında geçen 11 ayda yaptığı 198 ihalenin 184’ünü "adrese teslim" de denebilecek doğrudan temin yoluyla gerçekleştirdiği öğrenilmişti. Sözleşmelerden sadece 3’ünün açık ihale yöntemiyle imzalandığı, 12’sinde pazarlık usulü tercih edildiği ortaya çıkmıştı.

CHP'li 'Silkelendi', AKP'li 'Adrese Teslim' Yaptı: İskenderun Belediyesi'nden Çok Konuşulacak 'İhale' TablosuCHP'li 'Silkelendi', AKP'li 'Adrese Teslim' Yaptı: İskenderun Belediyesi'nden Çok Konuşulacak 'İhale' TablosuGüncel
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Silkeleme' YanıtıİBB Başkanı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Silkeleme' YanıtıSiyaset

Kaynak: Nefes Gazetesi

Etiketler
belediye Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Borç
Son Güncelleme:
Kaşar Peynirini Küften Korumanın Doğal Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş Kaşar Peynirini Küften Korumanın Doğal Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş
İstanbul'un Göbeğinde Kanlı Pusu: Katil En Yakını Çıktı İstanbul'un Göbeğinde Kanlı Pusu: Katil En Yakını Çıktı
Saçını Bir An Önce Uzatmak İsteyenler Havalara Uçacak: Bu 7 Doğal Yağ Saç Uzamasını Hızlandırıp Güçlendiriyor Saçı En Hızlı Uzatan Doğal Yağlar Belli Oldu: Saçların Gücüne Güç Katıp, Güneş Gibi Parlatıyor!
Çok Tartışılacak İddia: Ekrem İmamoğlu'nun Diploması İçin Karar Verildi mi? Çok Tartışılacak İddia: Ekrem İmamoğlu'nun Diploması İçin Karar Verildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Otomotiv Devi Batacakken 3 Can Simidini Piyasaya Sürdü! Bu Modeller Büyük Ses Getirecek Otomotiv Devi Batacakken 3 Can Simidini Piyasaya Sürdü! Bu Modeller Büyük Ses Getirecek
Atilla Yeşilada: Çok Sert ve Hızlı Düşecek Atilla Yeşilada: Çok Sert ve Hızlı Düşecek
Okulu Bıraktı Ama Kısa Sürede Köşeyi Döndü! Herkes Kapısında Kuyruk Oluyor, Siparişlere Yetişemiyor Okulu Bıraktı Ama Kısa Sürede Köşeyi Döndü! Herkes Kapısında Kuyruk Oluyor, Siparişlere Yetişemiyor
Fotoğraflarda Neden Gözlerimiz Gizemli Şekilde Kırmızı Çıkar? Meğer Bu Anlama Geliyormuş Fotoğraflarda Neden Gözlerimiz Gizemli Şekilde Kırmızı Çıkar? Meğer Bu Anlama Geliyormuş
Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Bunu Yapan Faturayı Yüzde 50 Az Ödüyor: Duyar Duymaz İptal Ettireceksiniz Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Faturayı Yüzde 50'ye Düşürüyor: Duyar Duymaz İptal Ettireceksiniz