Bütçeyi Denkleştiremedi... AKP'li Belediyeden 1.9 Milyar TL'ye Satılık!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aralık ayında kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarına yönelik "Kendilerini daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var" demesinin ardından CHP'li belediyelere borç kıskacı başladı.

Art arda baskın ve haciz işlemleri uygulanan belediyeler, birçoğu önceki AKP döneminden kalan borçları ödemek için çabalarken, AKP'li belediyeler ise borçlarını arsa devrederek kapatıyor. Son olarak Başakşehir Belediyesi, Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki “gelişme konut” alanı imarına sahip 36 dönümlük parselini, “Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Satılması” için ihaleye çıkardı.

BELEDİYEDEN KURUŞ ÇIKMAYACAK

Nefes gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre; ihalede arsanın tahmini bedeli 1 milyar 900 milyon TL olarak belirtildi. Arsa üstüne yapılacak gayrimenkul projelerinin her türlü üstyapı, altyapı inşaat işleri ve çevre düzenlemesini belediyeden parasal kaynak çıkışı olmadan gerçekleştirilecek. Konutların pazarlanması ve satışında da belediyeye gelir payı verilecek.

'HAR VURUP HARMAN SAVURUYORLAR'

CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, satışa tepki göstererek “İktidar, CHP’li belediyelerle uğraşırken AKP’li belediyeler mini saraylarında bütçeyi har vurup harman savuruyorlar. Yıllardır ödemediği 1 milyar liralık SGK borcunu belediye mülklerini devrederek kapatan belediye şimdi de bütçesini denkleştirebilmek için arsa satıyor” dedi.

AKP'Lİ BELEDİYELERDE 'ADRESE TESLİM' USULÜ

Geçtiğimiz günlerde AKP’li İskenderun Belediyesi'nin de yerel seçim sonrasında geçen 11 ayda yaptığı 198 ihalenin 184’ünü "adrese teslim" de denebilecek doğrudan temin yoluyla gerçekleştirdiği öğrenilmişti. Sözleşmelerden sadece 3’ünün açık ihale yöntemiyle imzalandığı, 12’sinde pazarlık usulü tercih edildiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Nefes Gazetesi