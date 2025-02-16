Ünlü Rapçinin Film Galasında İzdiham! Birbirlerine Yangın Tüpü Sıktılar

Esenyurt’ta düzenlenen film galasında rapçi Çakal ve sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver'in hayranları izdiham yarattı. Birbirleriyle kavga eden hayranlar daha sonra da birbirlerine yangın tüpü sıkmaya başladı. Çakal ve İbrahim Tilaver'in kalabalığın arasında ilerlemeye çalıştığı anlar dikkat çekti.

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Ünlü rapçi Çakal ve oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın başrollerini paylaştığı "Aşk Sadece Bir An" filmi için önceki akşam İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir AVM'de gala yapıldı. Galaya katılan Çakal ve İbrahim Tilaver'in hayranları izdihama neden oldu. Yoğun kalabalığın içinde bazı gençler arasında tartışma çıktı.

Ünlü Rapçinin Film Galasında İzdiham! Birbirlerine Yangın Tüpü Sıktılar - Resim : 1
Çakal, İbrahim Tilaver

Yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken, o esnada bir kişi etrafa yangın tüpü sıktı ve paniğe sebep oldu. Polis ekipleri ve güvenlikler kalabalığı güçlükle sakinleştirirken, yaşanan o hareketli anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, AVM'de yaşanan izdiham sırasında kavga eden gençler, salona giriş yapan Çakal ve sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver'in kalabalığın arasında güçlükle ilerlemeye çalıştığı anlar yer aldı.

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Kaynak: İHA

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İstanbul Film Esenyurt
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