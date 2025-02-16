Ünlü Rapçinin Film Galasında İzdiham! Birbirlerine Yangın Tüpü Sıktılar

Ünlü rapçi Çakal ve oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın başrollerini paylaştığı "Aşk Sadece Bir An" filmi için önceki akşam İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir AVM'de gala yapıldı. Galaya katılan Çakal ve İbrahim Tilaver'in hayranları izdihama neden oldu. Yoğun kalabalığın içinde bazı gençler arasında tartışma çıktı.

Çakal, İbrahim Tilaver

Yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken, o esnada bir kişi etrafa yangın tüpü sıktı ve paniğe sebep oldu. Polis ekipleri ve güvenlikler kalabalığı güçlükle sakinleştirirken, yaşanan o hareketli anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, AVM'de yaşanan izdiham sırasında kavga eden gençler, salona giriş yapan Çakal ve sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver'in kalabalığın arasında güçlükle ilerlemeye çalıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA