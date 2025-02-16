Ünlü Oyuncu Gizem Güven'den Skandal Paylaşım! Uzmanlar Uyardı, O Tanıtımını Yaptı

Son dönemde ölümcül etkileriyle gündemden düşmeyen sarı serum, yeni can kayıplarına yol açarken, sosyal medya fenomenleri bu tehlikeli ürünün tanıtımını yapmaya devam ediyor.

Son bir ayda dört kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sarı serumu, sosyal medya hesaplarından paylaşan isimlerden biri de oyuncu Gizem Güven oldu. 1,5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında sarı serumu öneren Güven, takipçilerine sarı serumun reklamını yaptı.

PAYLAŞIMA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Gizem Güven'in, "Babam biraz grip gibiydi. Hemen yetişti bizimkiler. İyi ki varsınız" notunu düştüğü paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcılar, böylesine kritik bir konuda fenomenlerin sorumsuz davranışlarını eleştirirken, uzmanlar bir kez daha uyarıda bulundu.

BİR FENOMENDEN DAHA SARI SERUM REKLAMI

Benzer bir paylaşım da 250 bin takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Tuğba Eroğlu'ndan geldi. Eroğlu, kulak ağrısı yaşadığını belirterek evine sarı serum getirttiği anları paylaştı. Paylaşım esnasında serumu temin ettiği özel kurumun isminin de ekranda görünmesi dikkat çekti.

SAĞLIK BAKANLIĞI UYARMIŞTI

Sağlık Bakanlığı da artan ölüm vakalarının ardından sarı serum konusunda resmi bir açıklama yaparak, bu uygulamanın tehlikelerine dikkat çekmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sarı serumun bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımının beyin felci de dahil olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği vurgulandı. Açıklamada, "Bu uygulama ancak, kişide aşırı sıvı kaybı (kusma, ishal, terleme ve ilgili dönemde sıvı gıda alamamaya bağlı) mevcutsa ve kan değerleri ölçülerek belirlenmiş mineral ve vitamin eksikliği varsa hekim kararı ile eğitimli sağlık personeli tarafından uygun sağlık kurumu koşullarında gerçekleştirilebilir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi