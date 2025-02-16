İstanbul'da Korku Dolu Gece: Kolonlar Çatladı, Bina Tahliye Edildi

Gece saat 23.00 civarında Tuzla'nın Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki Ela Sokak'ta bulunan Obaköy Sitesi'nin bir bloğunda korkutan bir olay yaşandı. Bina sakinleri, yapının kolonlarından sesler duymaya başlayınca durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye, zabıta ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk incelemeleri yapan itfaiye ve AFAD ekipleri, binanın taşıyıcı kolonlarında çatlaklar olduğunu belirledi.

HEMEN TAHLİYE EDİLDİ

Bu sebeple, 16 daireden oluşan 4 katlı bina, olası bir çökme tehlikesine karşı tedbir amaçlı tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşların bir kısmı yakınlarının yanına giderken, evsiz kalanların konaklama ihtiyaçları ise kaymakamlık ve belediye tarafından karşılandı.

Zabıta ekipleri, binayı mühürlerken, binanın durumu yapılacak detaylı incelemeler sonucunda netleşecek.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Olay yerinde incelemelerde bulunan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, yaptığı açıklamada binanın geçmişiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Bingöl, "1998 yılında inşaatına başlanan, 2012'de ise yapı ruhsatı alınan ancak iskanı olmayan bir bina ile karşı karşıyayız" dedi.

Bingöl sözlerine şöyle devam etti:

"Tahliye işlemlerini tamamladık. Binanın zemininde ve yapısal statüsünde ciddi problemler var. Kaymakamlık, valilik, bakanlık ve belediye olarak sürece müdahale ettik. Konaklama ve kıyafet gibi ihtiyaçları olan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz."

Kaynak: DHA