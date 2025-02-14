Üsküdar'da Heyelan: Yürekler Ağza Geldi, İki Bina Boşaltıldı

Üsküdar'da iki binanın arkasında heyelan meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle yürekler ağza gelirken binalar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Üsküdar'da Heyelan: Yürekler Ağza Geldi, İki Bina Boşaltıldı

Olay, saat 23.00 sıralarında Küplüce Mahallesi Atlas Çiçeği Sokak üzerinde meydana geldi. Sokaktaki iki binanın arka tarafında eskiden taş ocakları olarak kullanılan arsaya doğru heyelan meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken 9 daire ve 3 dükkanın olduğu iki bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Üsküdar'da Heyelan: Yürekler Ağza Geldi, İki Bina Boşaltıldı - Resim : 1

Boşaltılan dükkan ve daireler belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmının yakınlarına gittiği, bir kısmının ise civardaki otellere yerleştirileceği öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Üsküdar'da Heyelan: Yürekler Ağza Geldi, İki Bina Boşaltıldı - Resim : 2

Olayla ilgili konuşan Abdülkerim Düztaş, "Binaya ait arka kısımda bir bahçe var. Bahçe 1.5-2 metre aşağıya doğru kaymış. AFAD ve polis ekipleri şu an burada. Herhalde mühürleyecekler, yarın bize bilgi verecekler" dedi.

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Kaynak: İHA

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