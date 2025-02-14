Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi

Antalya-Astana seferini yapan yolcu uçağında panik dolu anlar yaşandı. Pegasus Hava Yollarına ait Antalya-Astana seferini yapan uçakta, yolcular arasında tartışma çıktı.

ERZURUM'A İNDİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu pilotun yetkisi doğrultusunda uçak saat 02.00 sularında Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı.

Kavgaya karışan Ukraynalı karı koca ile Kazakistanlı 2 kadın birbirlerinden şikayetçi oldu. İhbar üzerine havalimanına gelen ekiplerce alınan 4 kişi, Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Gürcükapı Şehit Abdulkadir Güngör Polis Merkezi Amirliğine götürülen 4 kişinin işlemleri devam ediyor. Öte yandan kavgaya karışan yolcuları Erzurum Havalimanı'na bırakan uçak, yeniden havalanarak seferine devam etti.

Kaynak: AA