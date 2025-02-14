Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi

Antalya-Astana seferini yapan uçakta korku dolu anlar yaşandı. Uçaktaki 4 yolcu arasında kavga çıktı. Pilot uçağı Erzurum Havalimanı'na indirmek zorunda kaldı.

Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi

Antalya-Astana seferini yapan yolcu uçağında panik dolu anlar yaşandı. Pegasus Hava Yollarına ait Antalya-Astana seferini yapan uçakta, yolcular arasında tartışma çıktı.

ERZURUM'A İNDİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu pilotun yetkisi doğrultusunda uçak saat 02.00 sularında Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı.

Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi - Resim : 1

Kavgaya karışan Ukraynalı karı koca ile Kazakistanlı 2 kadın birbirlerinden şikayetçi oldu. İhbar üzerine havalimanına gelen ekiplerce alınan 4 kişi, Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi - Resim : 2

Gürcükapı Şehit Abdulkadir Güngör Polis Merkezi Amirliğine götürülen 4 kişinin işlemleri devam ediyor. Öte yandan kavgaya karışan yolcuları Erzurum Havalimanı'na bırakan uçak, yeniden havalanarak seferine devam etti.

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Kaynak: AA

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