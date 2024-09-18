Uçakta Kabin Memuruna Saldırmıştı! Dilan Çıtak'tan Polise Skandal Sözler

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Dörter, Türk Hava Yollarının (THY) Bodrum-İstanbul seferi sırasında kedisini taşıma çantasına koyması için kendisini uyaran kabin memurlarıyla tartışması gündem oldu.

İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Olay nedeniyle pilot, uçağa polis ekiplerini çağırdı. THY kabin memuru, Çıtak'tan şikayetçi oldu. Taraflar polis eşliğinde karakola götürüldü. Dilan Çıtak Tatlıses, burada verdiği ifadenin ardından havalimanından ayrıldı. Olayın ardından şikayet üzerine Dilan Çıtak Tatlıses ile kabin memuru karakolluk oldu. Dilan Çıtak Tatlıses'in, hava yolu şirketi tarafından kara listeye alındığı öğrenildi.

İLK AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Tepki çeken görüntüler sonrası Çıtak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sokak hayvanlarıyla ilgili yasanın gündemde olduğu bir dönemde, böyle bir olay üzerinden hakkımda algı yaratılmaya çalışılması beni oldukça şaşırttı.

Uçağa bindiğimde kedim pusetindeydi. İnişe kısa bir süre kala kedim fenalaşınca onu pusetten çıkarmak istedim. O sırada bir hostes beni sert bir dille uyardı. Durumu açıklamaya çalışmama rağmen, sert tavrı devam etti ve kedimi zorla pusete sokmaya çalıştı. Hatta pusete vurdu.

Kedim nefes almakta zorlanırken bu tavır beni daha da paniğe sevk etti. Yolcular ve diğer hostesler durumu fark edip hanımefendiyi uyarmasına rağmen, hostesin tutumunda bir değişiklik olmadı. Yolcular araya girip kendisini uyarsa da bu defa eliyle beni taciz etti.

Uçaktan indiğimde de aynı davranışlarına devam etti ve diğer çalışan arkadaşları kendisine sakin olmasını söyledi. Ancak tüm bu uyarılara rağmen tavırlarını sürdürdü.

Uçaktan iner inmez şikayette bulundum ve polis ekiplerine durumu anlattım. Diğer çalışanlara anlayışlı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederim fakat bu hanımefendinin tavırları ve kedime yönelik sert tutumu nedeniyle şikayetçi oldum.

Yayınlanan bu video olayın son dakikasında kendime yapılan tavrın sonucunda manipüle edilmiş olduğum ve artık bu haksız şiddet eğilimli tavra vermiş olduğum tepkidir.

Keşke bu videonun öncesinde kendime yapılan sert tutumları da yayınlasalardı. Hayvanlar dilsiz varlıklardır benim kedim de bir dilsiz varlık olarak ona yapılan bu haksızlığı kim savunacak?"

POLİSE SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ: 'YERLER SENİ KOÇUM'

Olay gündemdeki yerini korurken bir video daha ortaya çıktı. Çıtak'ın uçaktan indirildikten sonra polis memuruna yönelik sözleri tepki çekti. Çıtak'ın polis memuruna yönelik, “Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin, yerler seni koçum, ne olacağını sanıyorsun delikanlı?” ifadelerini kullandığı görüldü.