Dilan Çıtak'tan Uçaktaki Kavgaya İlk Yorum

THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kendisini kedisi için uyaran kabin memuruyla karakolluk olan Dilan Çıtak'tan ilk açıklama geldi. Çıtak "Yayınlanan video manipüle edildiğim andaki tepkim" dedi.

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Dilan Çıtak'tan Uçaktaki Kavgaya İlk Yorum

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Dörter, Türk Hava Yollarının (THY) Bodrum-İstanbul seferi sırasında kedisini taşıma çantasına koyması için kendisini uyaran kabin memurlarıyla tartışması sonrası ilk kez konuştu.

Çıtak, sosyal medya hesabından önce kedisinin uçaktaki videosunu yayınladı ve "Kedim fenalaşmıştı" dedi. Çıtak ,"Yayınlanan video manipüle edildiğim andaki tepkim" ifadelerini kullandı. Sonraki süreçte de manipüle edildiğini öne süren Çıtak, sokak hayvanları yasasını hatırlattı.

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