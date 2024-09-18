İsrail'in Katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölüm Nedeni Belli Oldu

İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporu tamamlanırken, ölüm nedeni de belli oldu. Eygi'nin uzak mesafe atışıyla hedef alındığı resmen belirlenmiş oldu.

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İsrail'in Katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölüm Nedeni Belli Oldu

Batı Şeria'da İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporunda sonuç çıktı. Eygi'nin uzak mesafeden yapılan atışla hedef alındığı belirlendi. Eygi'nin vücudunda 6 adet yabancı metalik cisme rastlandı.

Batı Şeria’da barışçıl bir gösteri sırasında başından vurularak, ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi’nin İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi incelemeleri sonuçlandı.

Rapora göre, Eygi'nin vücudunda barut izine rastlanmaması, atışın uzaktan yapıldığını işaret ediyor.

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