Filistin Ayşenur Ezgi Eygi Cinayetini Uluslararası Ceza Mahkemesine Taşıyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in öldürdüğü Gazze destekçisi aktivist Ayşenur Ezgi Eygi cinayetiyle ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesine şikayette bulunmaya hazırlandıklarını açıkladı.

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Filistin Ayşenur Ezgi Eygi Cinayetini Uluslararası Ceza Mahkemesine Taşıyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail güçlerince Batı Şeria'da katledilen ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi'yi telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Eygi'yi kaybetmekten ötürü üzgün, gaspçı İsrail'e de öfkeli olduklarını ifade eden Abbas, adil bir soruşturma için ABD ve Türk makamlarıyla birlikte çalıştıklarını aynı zamanda Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) sunulmak üzere bir şikayet dilekçesi hazırladıklarını söyledi.

AYŞENUR ONURUNA KUDÜS NİŞANI

Hakkı ve adaleti savunurken katledilen Eygi'nin, Türk-Filistin halkları ve tüm özgür halkların birlikteliğinin simgesi olarak kalacağını kaydeden Abbas, Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık hakkını desteklemeye yönelik değerli fedakarlıklarından ötürü Eygi onuruna Kudüs Yıldızı Nişanı vermeye karar verdiklerini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Eygi'nin cenazesi, Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

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Kaynak: AA

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