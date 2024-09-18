Yayalara Çarpmamak İçin Ani Fren Yapan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Antalya Caddesi'nde İlayda A. yönetimindeki 33 AUV 115 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçmekte olan yayalara yol vermek amacıyla duraklayan bir otomobile çarpmamak için fren yaptı. Bu manevra sonucu motosiklet devrildi ve sürücü yere savrularak yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü İlayda A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, İlayda A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA