Yayalara Çarpmamak İçin Ani Fren Yapan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Antalya'da bir motosiklet yayalara yol vermek amacıyla yaya geçidinde duraklayan bir otomobile çarpmamak için fren yaparak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Son Güncelleme:
Yayalara Çarpmamak İçin Ani Fren Yapan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Antalya Caddesi'nde İlayda A. yönetimindeki 33 AUV 115 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçmekte olan yayalara yol vermek amacıyla duraklayan bir otomobile çarpmamak için fren yaptı. Bu manevra sonucu motosiklet devrildi ve sürücü yere savrularak yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü İlayda A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, İlayda A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Karabük'te Karşıdan Karşıya Geçen Çocuğa Araba ÇarptıKarabük'te Karşıdan Karşıya Geçen Çocuğa Araba ÇarptıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Antalya
Son Güncelleme:
Bursa'da 'Yan Bakma' Kavgasında İki Grup Birbirine Girdi 'Yan Bakma' Kavgasında İki Grup Birbirine Girdi
Barbunyaya Eklendiğinde Lezzetini İki Kat Artıran Baharat! Faydası Katlanıyor Barbunyaya Eklendiğinde Lezzetini İki Kat Artıran Baharat! Faydası Katlanıyor
Gaziantep'te 'Enişte' Dehşeti: Kayınbiraderlerine Ateş Açtı Gaziantep'te 'Enişte' Dehşeti! Kayınbiraderlerine Ateş Açtı
Bitki Dostu 4 Burç! Çiçeklerle Yaşamayı Çok Seviyorlar Bitki Dostu 4 Burç! Çiçeklerle Yaşamayı Çok Seviyorlar