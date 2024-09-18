Çağrı Cihazları Bombaya Dönüştü! İlk Açıklama Geldi, Türkiye'de Risk Var Mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Uraloğlu, Lübnan’daki Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarına müdahale edilip patlatılmasına ilişkin, "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim" diye konuştu.

İKİ İHTİMAL VAR

Bakan Uraloğlu, patlayıcının önceden yerleştirilmesi ihtimalinin daha güçlü olduğunu söyledi. Bakan Uraloğlu, saldırıya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"İki türlü senaryo olabileceği üzerinde duruyor arkadaşlarımız; biri İsrail bunların değişim yenileme sürecinde istedikleri gibi donattıkları bir patlayıcı yerleştirme ihtimalini de katarak söylüyorum, bu cihazları satın aldırıldığı şekilde aynı anda çok kısa aralıklarla patlatılabildiği, ikinci ihtimal bazı sinyallerle bataryaların kısa devreyle ısıtılması sonucu patlatılması. Buralarda ölümcül sonuç, önemli yaralanma olmadı onun için ilk söylediğimiz ihtimal biraz daha güçlü duruyor."

'ENDİŞE EDECEK BİR DURUM YOK'

Siber saldırıların önlenmesi konusunda konuşan Bakan Uraloğlu, "Alınacak ve alınması gereken tedbirler çok. Ülkemizini ne kadar milli yerlileştirirsek kendimizi o kadar güvende hissederiz. Biz her gün siber güvenlik anlamında 400'ün üzerinde saldırıyı önlüyoruz. Siber güvenlik noktasında ilk 10 ülke arasındayız. Endişe etmemiz gereken bir durum yok ama mutlaka yapmamız gereken çok şey var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA