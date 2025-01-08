Böyle Hareket Görülmedi! Sevgilisine Kızan Adam Seyir Halindeki Uçağın Kapısını Açtı

Boston Logan Uluslararası Havalimanı’nda salı akşamı saat 19.30 civarında JetBlue Havayolları’nın 161 sefer sayılı uçağında yaşanan olay 'pes' dedirtti. Porto Riko'nun başkenti San Juan'a gitmek üzere taksi yapan ve seyir haline geçen uçakta bir yolcunun aniden acil çıkış kapısını açması kaosa neden oldu.

Olay sırasında uçağın acil durum kaydırağı devreye girerken, yaralanan olmadı. Uçağın yeniden harekete geçmesi için ise saatlerce beklenildi.

CİNNET GEÇİRDİ, KAPIYI AÇTI

ShiftDelete.Net'te yer alan habere göre; olayı doğrulayan JetBlue temsilcisi, kapıyı açan kişinin neden böyle bir harekette bulunduğunun henüz bilinmediğini söyledi. Ancak olaya şahit olan diğer yolcular, bir çiftin kavga ettikten sonra erkek yolcunun cinnet geçirerek acil çıkış kapısını açtığını söyledi.

'FBI AJANI YAKALADI'

Olay sırasında uçakta bulunan Fred Wynn isimli yolcu, yaşananları şöyle anlattı:

“Arkamdaki iki kişi tartışıyordu, erkek arkadaş kız arkadaşının telefonuna bakmak istedi, ama o izin vermedi. Bunun üzerine adam ayağa kalktı, koridordan acil çıkış kapısına koştu ve kapıyı açtı. Tam çıkmak üzereyken bir FBI ajanı onu yere yatırdı. Her şey çok hızlı oldu, inanılmaz bir andı.”

Kaynak: ShiftDelete