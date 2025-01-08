Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Görüştü: 'Kalıcı Barış' Mesajı Verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışın sağlanmasına desteğinin tam olduğunu bildirdi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Görüştü: 'Kalıcı Barış' Mesajı Verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın iki devlet tek millet anlayışıyla işbirliğini her alanda geliştirmeye devam edeceklerini bildirdi.

KALICI BARIŞ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışın sağlanmasına desteğinin tam olduğunu, her zaman Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
UNICEF: 2025'in İlk 7 Gününde Gazze'de En Az 74 Çocuk Öldürüldü UNICEF: 2025'in İlk 7 Gününde Gazze'de En Az 74 Çocuk Öldürüldü
İddialı Dizi İçin Son Bölümler: İpi Çekildi ve Final Yapıyor İddialı Dizi İçin Son Bölümler: İpi Çekildi ve Final Yapıyor
Londra'da Bomba Alarmı: Meşhur Cadde Tahliye Edildi Londra'da Bomba Alarmı
Lahana Sarmasına Lezzet Katıyor! 1 Bardak Tencereye Dökün Lahana Sarmasına Lezzet Katıyor! 1 Bardak Tencereye Dökün