İstanbul'da İstinat Duvarı Çöktü! Faciadan Kıl Payı Dönüldü

İstanbul Üsküdar'da Kandilli Göksu Caddesi'nde saat 13.10 sıralarında yağışlı havanın etkisiyle caddede bulunan bir bahçenin istinat duvarı çöktü. Yol trafiğe kapanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi alırken belediye ekipleri yolu temizlemek için çalışma başlattı. Kimsenin yaralanmadığı olay, güvenlik kameralarına yansırken görüntülerde bir aracın toprak altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü. Belediye ekiplerinin çalışmasının ardından yol trafiğe tekrar açıldı.

SON ANDA KURTULDU

Olayı gören Uğur Kulak, "Biz garajda arkadaşlarla muhabbet ediyorduk, bir gürültü duyduk. Caddeye çıkıp baktığımızda duvarın çöktüğünü gördük. Bir araç geçiyordu son anda kurtuldu. Çok şükür ölen ya da yaralanan olmadı, on dakika önce de ben oradan geçmiştim. Verilmiş sadakamız varmış" diye konuştu.

Kaynak: DHA