İstanbul'da İstinat Duvarı Çöktü! Faciadan Kıl Payı Dönüldü

İstanbul Üsküdar'da istinat duvarı çöktü. Çökme anı güvenlik kamerasına yansırken, bir otomobilin toprak altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü. Cadde ise bir süre trafiğe kapandı.

Son Güncelleme:

İstanbul Üsküdar'da Kandilli Göksu Caddesi'nde saat 13.10 sıralarında yağışlı havanın etkisiyle caddede bulunan bir bahçenin istinat duvarı çöktü. Yol trafiğe kapanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi alırken belediye ekipleri yolu temizlemek için çalışma başlattı. Kimsenin yaralanmadığı olay, güvenlik kameralarına yansırken görüntülerde bir aracın toprak altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü. Belediye ekiplerinin çalışmasının ardından yol trafiğe tekrar açıldı.

SON ANDA KURTULDU

Olayı gören Uğur Kulak, "Biz garajda arkadaşlarla muhabbet ediyorduk, bir gürültü duyduk. Caddeye çıkıp baktığımızda duvarın çöktüğünü gördük. Bir araç geçiyordu son anda kurtuldu. Çok şükür ölen ya da yaralanan olmadı, on dakika önce de ben oradan geçmiştim. Verilmiş sadakamız varmış" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler
Üsküdar
Son Güncelleme:
Vahşetin Sonu Gelmiyor! Hayvan Katliamının Adresi Bu Kez Kırklareli: Görüntüler Vicdanları Yaraladı Katliamın Adresi Bu Kez Kırklareli! Görüntüler Vicdanları Yaraladı
Muzun Kararmasını Önlüyor, Haftalarca Taze Kalmasını Sağlıyor Muzun Kararmasını Önlüyor, Haftalarca Taze Kalmasını Sağlıyor
Trafikte Kabusu Yaşamıştı... Ölümden Dönen Motokurye Dehşet Anlarını Anlattı Ölümden Dönen Motokurye Dehşet Anlarını Anlattı
Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun
Kahramanmaraş'ta Engelli Çobanı Döven Kız Kardeşler Hakkında Karar Engelli Çobanı Döven Kız Kardeşler Hakkında Karar
Denizde Kaybolan Kardeşlere İlişkin Yeni Gelişme! Aileden Kahreden Teşhis Denizde Kaybolan Kardeşlere İlişkin Yeni Gelişme
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonları 27 Bin Lirayı Gördü! Dikkat Çeken ‘ATM’ Uyarısı: Uzman İsim O Kritik Noktayı Anlattı Emekli Promosyonunda 'ATM' Uyarısı
25 Yaş Üstü Araçlara Hurda Teşviki Meclis’te! ‘ÖTV’siz Alınacak, Rekor Kırılabilir’ Diyerek Açıkladılar: Son 6 Ay Şartı Herkes Bunu Bekliyor, Hurda Teşvikinde 'Son 6 Ay' Kuralı
Ferdi Tayfur’un Oğlu Böbreğini Geri mi İstedi? Kızı Tuğçe Kaosa Son Noktayı Koydu Önce Vasiyet Şimdi Böbrek Krizi, Oğlu Geri mi İstedi?
Ramazan Pidesinin Fiyatı Belli Oldu: Artık Bu Fiyata Satılacak Ramazan Pidesinin Fiyatı Belli Oldu: Artık Bu Fiyata Satılacak
Herkes İşi Gücü Bırakıp O Mesleğe Yöneliyor: Aylık 500 Bin TL Para Kazanıyor Herkes İşi Gücü Bırakıp O Mesleğe Yöneliyor