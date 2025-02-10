Vahşetin Sonu Gelmiyor! Hayvan Katliamının Adresi Bu Kez Kırklareli: Görüntüler Vicdanları Yaraladı

Kırklareli'nde vicdanları yaralayan bir hayvan katliamı yaşandı. İki farklı bölgede 11 köpek ile bir kuzu ölü olarak bulundu. Başsavcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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Vahşetin sonu gelmiyor. Hayvan katliamının son adresi Kırklareli oldu. Kent merkezinde Karahıdır Mahallesi'nde çöp konteynerinde bir kuzu ile 6 köpek, Vize ilçesinin Çakıllı beldesinde boş arazide 5 köpek ölü bulundu.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Köpekler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için İzmir Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.

Çakıllı beldesinde arazide bulunan 3 yaralı köpek ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.

Vahşetin Adresi Bursa, Yavru Köpekleri KatlettilerVahşetin Adresi Bursa, Yavru Köpekleri KatlettilerGüncel

Kaynak: AA

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