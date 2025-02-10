Vahşetin Sonu Gelmiyor! Hayvan Katliamının Adresi Bu Kez Kırklareli: Görüntüler Vicdanları Yaraladı
Kırklareli'nde vicdanları yaralayan bir hayvan katliamı yaşandı. İki farklı bölgede 11 köpek ile bir kuzu ölü olarak bulundu. Başsavcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Vahşetin sonu gelmiyor. Hayvan katliamının son adresi Kırklareli oldu. Kent merkezinde Karahıdır Mahallesi'nde çöp konteynerinde bir kuzu ile 6 köpek, Vize ilçesinin Çakıllı beldesinde boş arazide 5 köpek ölü bulundu.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin soruşturma başlatıldı. Köpekler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için İzmir Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.
Çakıllı beldesinde arazide bulunan 3 yaralı köpek ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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