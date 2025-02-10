Kahramanmaraş'ta Engelli Çobanı Döven Kız Kardeşler Hakkında Karar

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde koyunlarını otlatan engelli çobanı iki kız kardeş dakikalarca sopayla dövüp o anları kameraya çekmişlerdi. Adalet Bakanlığı, çobanlık yapan Nail Yener’in sopayla dövülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Melek G. ve S.G.'nin tekrar tutuklandığını açıkladı.

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Kahramanmaraş'ta Engelli Çobanı Döven Kız Kardeşler Hakkında Karar

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi kırsal Çokak Mahallesi’nde 20 Eylül 2024’te Nail Yener hayvanları otlatırken yanına Melek G. ve kız kardeşi Seçil G. geldi. Kardeşler, Yener’den kendilerine içki almasını istedi. Olumsuz cevap alan kardeşlerden Seçil G., Nail Yener’i tokatladı, ardında da sopayla vurdu. O anları Melek G. de cep telefonuyla kayda aldı. Nail Yener’in şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan şüpheliler Melek G. ile Seçil G. tutuklandı. 2 kardeş hakkında Andırın Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Açılan davada mahkeme, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre ve delillerin toplanmış olmasını göz önünde bulundurarak Melek G. ile Seçil G.’nin tahliyesine karar verip davayı erteledi.

Adalet Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklayama göre, soruşturma kapsamında Melek G. ve suça sürüklenen çocuk S.G. tekrar tutuklandı.

Engelli Çobanı Darp Edip Kayda Alan Kardeşler Hakkında Şoke Eden KararEngelli Çobanı Darp Edip Kayda Alan Kardeşler Hakkında Şoke Eden KararGüncel

Kaynak: DHA

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