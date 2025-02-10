Adana'da Korkunç Saldırı! İş Yerine Kurşun Yağdırdılar: Ölüler Var

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'nde bulunan bir medikal firmasına gelen bir grup, silahlı saldırı düzenledi.

Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 3 KİŞİ ARANIYOR

Sağlık ekipleri yaptıkları konrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmayla silahlı saldırıya karışan bir şüpheliyi yakaladı.

Ekipler, olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA