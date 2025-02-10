Adana'da Korkunç Saldırı! İş Yerine Kurşun Yağdırdılar: Ölüler Var
Adana'da medikal ürünler satan bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda üç kişi hayatını kaybederken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olaya karıştığı belirlenen 1 şüpheli yakalandı, ekipler diğer 3 şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'nde bulunan bir medikal firmasına gelen bir grup, silahlı saldırı düzenledi.
Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
1 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 3 KİŞİ ARANIYOR
Sağlık ekipleri yaptıkları konrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmayla silahlı saldırıya karışan bir şüpheliyi yakaladı.
Ekipler, olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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