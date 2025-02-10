Mersin'de Tekmeli, Yumruklu, Sopalı Yol Verme Kavgası

Mersin'de servis şoförleri ile mahalle sakinleri arasında 'yol verme' meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar bir birlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son Güncelleme:

Mersin merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde, sokaktan geçen işçileri taşıyan servis şoförleri ile mahalleleri bir grup arasında 'araca yol verme' meselesinden tartışma çıktı. Tartışma daha sonra büyüyüp kavgaya dönüşünce taraftar birbirlerine tekme, tokat ve sopalarla saldırdı. Kadınların da karıştığı, arbede ve koşuşturmanın yaşandığı o anlar ise yakındaki bir şahsın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taraftarların kavga ettiği anlar yer aldı.

Trafikte Dehşet Dolu Anlar: Güvenlik Görevlisi, Otobüs Şoförlerine Kabusu YaşattıTrafikte Dehşet Dolu Anlar: Güvenlik Görevlisi, Otobüs Şoförlerine Kabusu YaşattıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Mersin Kavga
Son Güncelleme:
Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun
Develerde Bulunan Hörgücün Amacını Duyunca Çok Şaşıracaksınız Develerde Bulunan Hörgücün Amacını Duyunca Çok Şaşıracaksınız
Seçil Erzan Davasında Yeni Gelişme! Genel Müdür ile Yardımcısının Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu Seçil Erzan Davasında Yeni Gelişme
Trafikte Dehşet Dolu Anlar: Güvenlik Görevlisi, Otobüs Şoförlerine Kabusu Yaşattı Trafikte Dehşet Dolu Anlar: Güvenlik Görevlisi, Otobüs Şoförlerine Kabusu Yaşattı
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonları 27 Bin Lirayı Gördü! Dikkat Çeken ‘ATM’ Uyarısı: Uzman İsim O Kritik Noktayı Anlattı Emekli Promosyonunda 'ATM' Uyarısı
25 Yaş Üstü Araçlara Hurda Teşviki Meclis’te! ‘ÖTV’siz Alınacak, Rekor Kırılabilir’ Diyerek Açıkladılar: Son 6 Ay Şartı Herkes Bunu Bekliyor, Hurda Teşvikinde 'Son 6 Ay' Kuralı
Ferdi Tayfur’un Oğlu Böbreğini Geri mi İstedi? Kızı Tuğçe Kaosa Son Noktayı Koydu Önce Vasiyet Şimdi Böbrek Krizi, Oğlu Geri mi İstedi?
Herkes İşi Gücü Bırakıp O Mesleğe Yöneliyor: Aylık 500 Bin TL Para Kazanıyor Herkes İşi Gücü Bırakıp O Mesleğe Yöneliyor
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekliye Kötü Haberi Verdi: Hepsi Ellerinden Alındı Emeklilikte Şartlar Değişti, Hakları Ellerinden Alındı