Trafikte Dehşet Dolu Anlar: Güvenlik Görevlisi, Otobüs Şoförlerine Kabusu Yaşattı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Bir güvenlik görevlisi, tartıştığı otobüs şoförlerine bıçakla saldırdı. Olayda iki kişi yaralanırken, güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Trafikte Dehşet Dolu Anlar: Güvenlik Görevlisi, Otobüs Şoförlerine Kabusu Yaşattı

Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bugün sabah saatlerinde trafikte dehşet dolu anlar yaşandı.

OTOBÜS ŞOFÖRLERİNİ BIÇAKLADI

Alanya Belediyesi'ne bağlı otobüs şoförleri, trafikte yol verme kavgası yüzünden otomobil sürücüsü Emre A. ile tartışmaya başladı. Tartışmaların büyümesi ile birlikte iki farklı otobüslerden inen Ersin Ş. ile Ahmet A. isimli otobüs şoförleri önce otomobil sürücüsü Emre A. ile tartışmaya başladı. Otomobil sürücüsü Emre A. yanında getirdiği bıçakla otobüs şoförlerini yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralı otobüs şoförlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Emre A.'nın özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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