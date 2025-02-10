CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın Acı Günü

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal acı bir kayıpla sarsıldı. Tanal'ın ağabeyi İbrahim Halil Tanal hayatını kaybetti. Tanal, ağabeyinin vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın Acı Günü

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın ağabeyi İbrahim Halil Tanal vefat etti.

İbrahim Halil Tanal'ın cenazesi 11 Şubat salı günü ikindi namazına müteakiben Yusuf Paşa camiinde kılınacak cenaze namazıyla birlikte Bediüzzaman aile mezarlığına defin edilecek. Aile başsağlığı dileklerini Yunus Emre taziye evinde kabul edecek.

'ACIMIZ TARİFSİZ'

Ağabeyinin vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Tanal, "Acımız tarifsiz! Kıymetli Ağabeyim İbrahim Halil Tanal, vefat etti. Naaşı, yarın (11 Şubat Salı) Şanlıurfa’da ikindi namazını müteakip, Yusuf Paşa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecektir. Taziyeler, Şanlıurfa Haliliye Yunus Emre Taziye Evi’nde kabul edilecektir. Mekanı cennet olsun" paylaşımını yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi

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