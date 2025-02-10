Hepsini Vatandaşa Yedireceklerdi! Tam 16 Kasa İmha Edildi

Gıda skandallarına her gün bir yenisi eklenmeye devam ederken, depolarda ve mekanlardaki denetimlerde hız kesmeden ilerliyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde Tarsus Berdan Barajı Mesire Alanı bölgesinde, çeşmede yıkanan balıklar için ekipler harekete geçti.

Tarsus-Çamlıyayla Zabıta Grup Amirliği ekipleri tarafından sağlıksız şartlarda olduğu belirlenen 16 kasa balık imha edildi. Zabıtalar, olayla ilgili tutanak düzenledi.

Kaynak: İHA