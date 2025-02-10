Hepsini Vatandaşa Yedireceklerdi! Tam 16 Kasa İmha Edildi
Mersin’in Tarsus ilçesinde vatandaşa yedirilmek üzere hazırlanan, sağlıksız şartlarda yıkanan 16 kasa balığa el konuldu. İnceleme altına alınan balık kasaları, İlçe Tarım Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Gıda skandallarına her gün bir yenisi eklenmeye devam ederken, depolarda ve mekanlardaki denetimlerde hız kesmeden ilerliyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde Tarsus Berdan Barajı Mesire Alanı bölgesinde, çeşmede yıkanan balıklar için ekipler harekete geçti.
Tarsus-Çamlıyayla Zabıta Grup Amirliği ekipleri tarafından sağlıksız şartlarda olduğu belirlenen 16 kasa balık imha edildi. Zabıtalar, olayla ilgili tutanak düzenledi.
Kaynak: İHA