Hepsini Vatandaşa Yedireceklerdi! Tam 16 Kasa İmha Edildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde vatandaşa yedirilmek üzere hazırlanan, sağlıksız şartlarda yıkanan 16 kasa balığa el konuldu. İnceleme altına alınan balık kasaları, İlçe Tarım Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Hepsini Vatandaşa Yedireceklerdi! Tam 16 Kasa İmha Edildi

Gıda skandallarına her gün bir yenisi eklenmeye devam ederken, depolarda ve mekanlardaki denetimlerde hız kesmeden ilerliyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde Tarsus Berdan Barajı Mesire Alanı bölgesinde, çeşmede yıkanan balıklar için ekipler harekete geçti.

Hepsini Vatandaşa Yedireceklerdi! Tam 16 Kasa İmha Edildi - Resim : 1

Tarsus-Çamlıyayla Zabıta Grup Amirliği ekipleri tarafından sağlıksız şartlarda olduğu belirlenen 16 kasa balık imha edildi. Zabıtalar, olayla ilgili tutanak düzenledi.

Hepsini Vatandaşa Yedireceklerdi! Tam 16 Kasa İmha Edildi - Resim : 2

Kaynak: İHA

Etiketler
Mersin Tarsus Balık
Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor
CHP Kurultayına 'Şaibe' Soruşturması! Kılıçdaroğlu Cephesinden İlk Açıklama, Cumhurbaşkanı'na Çağrı Kılıçdaroğlu Cephesinden İlk Açıklama Geldi
Sebzelerin Ömrünü Uzatmanın Pratik Yolu: Buzdolabına Bir Tane Koyun Bozulmayı Önleyin Sebzelerin Ömrünü Uzatmanın Pratik Yolu: Buzdolabına Bir Tane Koyun Bozulmayı Önleyin
Valilik 'Yıkın' Emri Verdi, Milli Eğitim Güçlendiriyor Valilik 'Yıkın' Emri Verdi, Milli Eğitim Güçlendiriyor
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonları 27 Bin Lirayı Gördü! Dikkat Çeken ‘ATM’ Uyarısı: Uzman İsim O Kritik Noktayı Anlattı Emekli Promosyonunda 'ATM' Uyarısı
25 Yaş Üstü Araçlara Hurda Teşviki Meclis’te! ‘ÖTV’siz Alınacak, Rekor Kırılabilir’ Diyerek Açıkladılar: Son 6 Ay Şartı Herkes Bunu Bekliyor, Hurda Teşvikinde 'Son 6 Ay' Kuralı
Ferdi Tayfur’un Oğlu Böbreğini Geri mi İstedi? Kızı Tuğçe Kaosa Son Noktayı Koydu Önce Vasiyet Şimdi Böbrek Krizi, Oğlu Geri mi İstedi?
Herkes İşi Gücü Bırakıp O Mesleğe Yöneliyor: Aylık 500 Bin TL Para Kazanıyor Herkes İşi Gücü Bırakıp O Mesleğe Yöneliyor
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekliye Kötü Haberi Verdi: Hepsi Ellerinden Alındı Emeklilikte Şartlar Değişti, Hakları Ellerinden Alındı