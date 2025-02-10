Valilik 'Yıkın' Emri Verdi, Milli Eğitim Güçlendiriyor

6 Şubat 2023 depremlerinde Hatay'ın Samandağ ilçesinde ağır alan Şaban Sürmeli Ortaokulu için Valilik yıkılsın derken İl Milli Eğitim Müdürlüğü güçlendirme çalışmalarına başladığı öğrenildi. Skandal kararın ardından endişeli veliler okul önünde açıklama yaptı. Veliler, "Valiliğin feshettiği projeyi hangi gerekçeyle tekrar gündeme aldınız, bu kararın sorumluluğunu kim üstlenecek?" diyerek yetkililere seslendi.

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Valilik 'Yıkın' Emri Verdi, Milli Eğitim Güçlendiriyor

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yerle bir olan Hatay’da eğitimden sağlığa pek çok sorun 2 yıl geçmesine rağmen hala çözülmeyi bekliyor. Depremlerde kullanılmayacak kadar hasar alan okullar biri olan Samandağ ilçesinde Şaban Kahil Sürmeli Ortaokulu'nda Hatay Valiliği tarafından yapılan incelemelerde okul binasının güçlendirmeye uygun olmadığı, yıkılması gerektiği tespit edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise kararı hiçe sayarak binanın güçlendirme çalışmalarına başladı.

Valilik 'Yıkın' Emri Verdi, Milli Eğitim Güçlendiriyor - Resim : 1

'SORUMLULUĞU KİM ÜSTLENECEK'

Valilik ve İl Milli Eğitim arasındaki uyuşmazlık bir süredir devam ederken veliler ise tedirgin. Geçtiğimiz günlerde veliler konuya dair bir açıklama yaptı. Şaban Kahil Sürmeli Okul Aile Birliği adına konuşan Barış Sapan, okulun güçlendirme yerine yeniden inşa edilmesi gerektiğini ancak güçlendirme çalışmalarına başlandığını belirterek, “Valiliğin feshettiği projeyi hangi gerekçeyle tekrar gündeme aldınız? Bu kararın sorumluluğunu kim üstlenecek?” diye sordu.

Valilik 'Yıkın' Emri Verdi, Milli Eğitim Güçlendiriyor - Resim : 2

'180 SAAT DERS KAYBI'

Deprem bölgesinde yaşayan çocukların başka şehirlerde başka okullardaki çocuklarla eşit standartlarda eğitim ve öğretim görebilmeleri için anayasal hak olan eğitime erişim ilkesinin uygulanması gerektiğini vurgulayan Sapan, “İkili eğitimde çocuklarımız bir eğitim öğretim yılında 180 saat ders kaybı yaşamaktadır. Okulumuz, Valilik tarafından birden fazla kez incelendi, güçlendirme ihalesini alan şirketin ortak kararı ile okul binamızın hiçbir projeye ve güçlendirmeye uyumlu olmadığı ve güçlendirilmeyecek kadar yıprandığı tespit edildi. Valilik kararı ile yapılan güçlendirme sözleşmesi feshedilip İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yollanmıştır. Valiliğin mühendis ve bilirkişi tespitine rağmen İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul binasını güçlendirme kapsamına aldı ve çalışma başlattı” şeklinde konuştu.

Valilik 'Yıkın' Emri Verdi, Milli Eğitim Güçlendiriyor - Resim : 3

İKİNCİ KEZ GÜÇLENDİRMEYE ALINMIŞ

Veliler olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne seslediklerini kaydeden Barış Sapan, “Valilikçe feshedilen projeyi siz hangi gerekçeyle, neden yeniden proje kapsamına aldınız? Afet bölgesinde daha fazla tedbir alınması gerekirken İl Milli Eğitim yaşanabilecek yeni bir felakette tüm sorumluluğu üstlenmeyi kabul ediyor mu? İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden acilen talebimiz okul binamızda yaptığı bir mühendislik raporunu kamuoyunun kaygısını dindirmek adına bir an önce paylaşmalıdır. Ölmüş bir insan diriltilemeyeceği gibi bu yıkık korozyona uğramış 2’nci kez güçlendirmeye giren binanın da güçlendirilmesi olamaz, olmamalıdır" diye konuştu.

Valilik 'Yıkın' Emri Verdi, Milli Eğitim Güçlendiriyor - Resim : 4

OKUL VAR EĞİTİM YOK

ÖVDER (Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği) Şube Başkanı Arkadaş Karataş, Valiliğin “yıkılsın” dediğine Milli Eğitim’in “güçlendirme” demesine anlam veremediklerini vurgulayarak, “İki yıl geçti Samandağ’da bir tane okul yeni yapıldı onda da eğitim başlamadı, başka okul yapılmadı. Reyhanlı’da Yayladağı’nda okullar yapıldı, Samandağ’da yapılmadı. Bu ayrımcı politikadan vazgeçin. Öğrenciler başka okullarda sığıntı gibi eğitim görüyor” diye konuştu.

Valilik 'Yıkın' Emri Verdi, Milli Eğitim Güçlendiriyor - Resim : 5

Söz konusu okulun demirinin pas tuttuğunu, hiçbir şekilde onarılacak durumu olmamasına rağmen Milli Eğitim’in onarım ısrarını anlamakta zorladıklarını kaydeden Karataş, velilerin çocuklarını bu okula göndermek istemediğini, endişeli olduklarının altını çizdi.

Valilik 'Yıkın' Emri Verdi, Milli Eğitim Güçlendiriyor - Resim : 6

Öte yandan yıkılan okul sayısının 210, orta hasarlı okul sayısının 180 olduğu kentte, eğitimin sürdürülebilmesi için 88 prefabrik okulun kuruldu, 100’ün üzerinde okulda ise ikili eğitim yapılıyor.

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Kaynak: ANKA

Etiketler
6 Şubat depremleri Hatay Samandağ Okul Eğitim
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