Bakan Kurum, Deprem Bölgesindeki Son Durumu Açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu depremlerinin ardından zarar gören şehirlerde yürütülen yeniden inşa çalışmalarına dair detayları sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla aktardı.

Paylaşılan görüntülerde, Kahramanmaraş’taki Azerbaycan Mahallesi’nde 422 bin metrekarelik alanda yürütülen inşaat çalışmaları dikkat çekti. Bu bölgede, 1.400 kişilik ekiple toplam 1.213 konut, 1.318 dükkân ve 464 ofis inşa edilirken, Hatay’da ise Emlak Konut GYO tarafından yürütülen projelerde hummalı bir çalışmalar devam ediyor.

Bakan Kurum, yaptığı paylaşıma, 'Bir depremzede kardeşimiz evine bir saat daha erken girebilsin diye tüm çabamız. 11 ilimizde 174 ayrı alanda 182 bin mimar, mühendis, işçinin çalıştığı 3 bin 481 şantiyemizde ışıklar hiç sönmüyor. Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam!" notunu düştü.

Bir depremzede kardeşimiz evine bir saat daha erken girebilsin diye tüm çabamız.



🚧 11 ilimizde 174 ayrı alanda



🏗️ 182 bin mimar, mühendis, işçinin çalıştığı 3 bin 481 şantiyemizde ışıklar hiç sönmüyor.



Asrın inşasına 7/24 tam gaz devam!#AsrınBirlikteliği pic.twitter.com/hTy4joJBXV — Murat KURUM (@murat_kurum) February 9, 2025

7/24 MESAİ

TOKİ Harita Mühendisi Tufan Gümüş, bölgedeki faaliyetlerin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzede vatandaşların güvenli ve sağlam konutlarına bir an önce yerleşebilmesi için dünyanın en büyük şantiye alanını bölgeye kurdu. TOKİ koordinesinde Emlak Konut GYO ve Yapı işleri Genel Müdürlüğü ile konut ve iş yerlerinin inşası 7/24 mesai esasıyla vardiyalı olarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'YENİDEN ŞEHİR İNŞA EDİYORUZ'

Emlak Konut İnşaat Mühendisi Alpaslan Özkan ise Hatay’daki projelerde günde bini aşkın iş makinesi ve 9 bini aşkın personelin kesintisiz çalıştığını vurgulayarak, şunları söyledi: "Hatay’ın yarınlarını aydınlatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Burada kule vincinin ışıklarının kapanması ile gün doğumu birbirini takip ediyor. Ekiplerimiz diğer arkadaşların bıraktığı yerden çalışmalarını 24 saat devam edecek şekilde sürdürüyor. Tüm mesai arkadaşlarımızla, var gücümüzle hedefe kilitlenmiş vaziyetteyiz ve Hatay halkını evlerine kavuşturmayı hedefliyoruz. Kule vinçlerimiz burayı ışıl ışıl yapıyor. Toplamda 150’ye yakın kule vinci var ve sayıları gün geçtikçe de artıyor. Resmen yeniden bir şehir inşa ediyoruz. Bu kolay bir iş değil. Bize şu anda gecenin ayazı işlemiyor. Hepimizin aklında ve gönlünde tek hedef var. Depremzedelerimizi o kaldıkları geçici konaklama yerlerinden evlerine kavuşturmak"

Kaynak: Haber Merkezi