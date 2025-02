Bakan Kurum İlk Kez Açıkladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Depremin İkinci Günü Arayıp Ne Söyledi?

6 Şubat depremlerinin 2’nci yıl dönümünde felaketin yaşandığı illerden Adıyaman’da konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, depremin ikinci günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini aradığını belirterek şunları söyledi: Telefonum çaldı, Cumhurbaşkanımız arıyordu. “Murat, hazır ol. Bu yuvaları yeniden biz yapacağız. Bu şehirleri yeniden biz ayağa kaldıracağız" dedi. Bizim için çalışmanın sonu yoktur.

'ÇOK ÇALIŞTIK'

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini sunan Bakan Kurum şunları söyledi: Biz bu şerefli vazifeyi aldık ve ekibimizle birlikte çok çalıştık. Bugün Adıyaman’ımızın tüm şehirlerimizin yeniden ayağa kalktığını gördükçe tüm gücünü milleti için seferber eden devletimizle gurur duruyoruz.

'HER YENİ YUVA DERMAN OLSUN'

“Hep birlikte tıpkı bir karanfil gibi yeni bir başlangıcın simgesi olan yuvalarımızın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuşan Bakan Kurum “11 ilimizden 11 ailemize yeni yuvalarının anahtarlarını teslim ediyoruz. Ben dilerim ki her yeni yuvamız anne hasreti çeken, evlatlarımıza mutluluk getirsin. Her yeni evimiz evlat acısı çeken annelerimizin kalbine bir nebze de olsun huzur versin. Her yeni yuvalarımız babalarımızın dizine derman olsun. Bizim başka bir isteğimiz yoktur” dedi.

'HER DEPREMZEDEYİ KENDİ YAVRUMUZ BİLDİK'

Her evi kendi yuvaları bildiklerini vurgulayan Bakan Kurum “Annelerimize hep şu sözü verdik: Siz şehitlerimizin bize emanetisiniz, siz nasıl bize emanetseniz hatıralarınızla dolu bu kentler de Anadolu karanfili gibi yeniden filizlenecek ve bu yuvalar da bize emanettir dedik. Varsa yoksa milletimizin geleceği dedik. Her evi, her yuvayı kendi yuvamız bildik. Başını okşadığımız her depremzede yavruyu kendi yavrumuz bildik” diye konuştu.

“Alnımızın terini bu toprakların çamuruna karıştırdık” diyen Bakan Kurum “Elimizin emeğini bu coğrafyanın yollarına döktük. Yüzbinlerce yeni yuva kurduk, yepyeni uydu kentler şehirler kurduk” diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: AA