Cumhurbaşkanı Erdoğan, Depremzede Çocuklara Oyuncak TOGG Dağıttı

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Adıyaman'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak TOGG dağıttı. O anlar vatandaşların kameralarına yansıdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenecek 'Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı'na katılmak için Adıyaman'a geldi.

Tören öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplanan kalabalığı parti otobüsüyle selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada toplanan çocuklara oyuncak TOGG dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Depremzede Çocuklara Oyuncak TOGG Dağıttı - Resim : 1

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Kaynak: Haber Merkezi

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