Cumhurbaşkanı Erdoğan, Depremzede Çocuklara Oyuncak TOGG Dağıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenecek 'Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı'na katılmak için Adıyaman'a geldi.

Tören öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplanan kalabalığı parti otobüsüyle selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada toplanan çocuklara oyuncak TOGG dağıttı.

Kaynak: Haber Merkezi