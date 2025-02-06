Cumhurbaşkanı Erdoğan, Depremzede Çocuklara Oyuncak TOGG Dağıttı
6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Adıyaman'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak TOGG dağıttı. O anlar vatandaşların kameralarına yansıdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenecek 'Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı'na katılmak için Adıyaman'a geldi.
Tören öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplanan kalabalığı parti otobüsüyle selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada toplanan çocuklara oyuncak TOGG dağıttı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: