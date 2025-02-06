Hataylılar Kayıplarını Anmak İstedi, Polis Yürüyüşe İzin Vermedi: 4 Gözaltı

11 kenti yıkan 6 Şubat depremlerinin üzerinden bugün tam iki yıl geçti. Hatay'da, depremin ikinci yılında hayatını kaybedenleri anmak için program düzenlendi. Program öncesi Atatürk Caddesi’ne polis barikatları yerleştirildi. Bu durum vatandaşların tepkisine neden oldu.

Deprem saati olan 04.17’de düzenlenecek anma programına katılmak için yürüyüşe geçenlere polis izin vermedi. Polis 4 kişiyi gözaltına aldı.

Nefes'ten Mahir Bağış'ın haberine göre, vatandaşların tepkisinin ardından barikatlar kaldırıldı fakat yürüyüşün bitiş noktasında bir barikat daha kuruldu. Vatandaşlar bir kez daha tepki gösterdi ama barikat kaldırılmadı.

Kaynak: Nefes gazetesi