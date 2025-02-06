Hataylılar Kayıplarını Anmak İstedi, Polis Yürüyüşe İzin Vermedi: 4 Gözaltı

6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Hataylılar anma yürüyüşü düzenlemek istedi fakat polis barikatıyla karşılaştı. Vatandaşların yürümesine izin vermeyen polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Son Güncelleme:

11 kenti yıkan 6 Şubat depremlerinin üzerinden bugün tam iki yıl geçti. Hatay'da, depremin ikinci yılında hayatını kaybedenleri anmak için program düzenlendi. Program öncesi Atatürk Caddesi’ne polis barikatları yerleştirildi. Bu durum vatandaşların tepkisine neden oldu.

Deprem saati olan 04.17’de düzenlenecek anma programına katılmak için yürüyüşe geçenlere polis izin vermedi. Polis 4 kişiyi gözaltına aldı.

Nefes'ten Mahir Bağış'ın haberine göre, vatandaşların tepkisinin ardından barikatlar kaldırıldı fakat yürüyüşün bitiş noktasında bir barikat daha kuruldu. Vatandaşlar bir kez daha tepki gösterdi ama barikat kaldırılmadı.

Depremzede Ailenin Yardım İsyanı: İki Senedir Gelen Giden OlmadıDepremzede Ailenin Yardım İsyanı: İki Senedir Gelen Giden OlmadıGüncel

Japon Deprem Uzmanı 'Şimdiye Kadar Duymadınız' Diyerek Açıkladı... Yanından Bunu Hiç AyırmıyorJapon Deprem Uzmanı 'Şimdiye Kadar Duymadınız' Diyerek Açıkladı... Yanından Bunu Hiç AyırmıyorGüncel

Kaynak: Nefes gazetesi

Etiketler
Hatay 6 Şubat depremleri Deprem
Son Güncelleme:
Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
Ocak Ayı En Az 177 İşçiye Mezar Oldu Ocak Ayı En Az 177 İşçiye Mezar Oldu
Otomobil Şarampole Yuvarlandı! 3 Yaralı Otomobil Şarampole Yuvarlandı! 3 Yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Evlilik Haritasi Ortaya Çıktı: En Çok Evlenen İl Bakın Hangisiymiş Türkiye'nin Evlilik Haritasi Ortaya Çıktı: En Çok Evlenen İl Bakın Hangisiymiş
Acı ve Bekleyiş Bir Aradaydı... 6 Şubat Depreminin En Acı Kareleri! İşte Türkiye'nin Hafızasına Kazınan Kareler
Emeklilikte 3 Dönem Şartı! Özgür Erdursun '2.520 Gün' Detayını Paylaştı: Tüm Çalışanları İlgilendiriyor Özgür Erdursun '2.520 Gün' Detayını Paylaştı
Son Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Büyük Sürpriz, Üç Senaryoda Kazandıran Tek Yol Var Son Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Büyük Sürpriz
Bill Gates 2025’in Para Haritasını Çizdi: Bu Yatırıma Yönelen Büyük Kâr Edecek! Bill Gates 2025’in Para Haritasını Çizdi: Bu Yatırıma Yönelen Büyük Kâr Edecek!