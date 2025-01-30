Depremzede Ailenin Yardım İsyanı: İki Senedir Gelen Giden Olmadı

6 Şubat 2023 yılında Hatay merkezli depremlerde evleri yıkılan ve o günden beri barakadan kalan Mustafa ve İlknur Ateş çifti depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen herhangi bir yardım alamadıklarını söyledi. Emekli olduğunu belirten Mustafa Ateş, emekli olduğunu ve ev yapabilecek güçte olmadığını ifade etti.

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Hatay'ın Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Ateş ve İlknur Ateş’in Kahramanmaraş depremlerinde evinin çatısı uçtu. Üç gün sonra da çıkan yangında evi ve içindeki tüm eşyaları yandı.

Emekli maaşıyla yeni bir ev yaptırma imkanının olmadığını ifade eden Ateş, ne yapacağını bilemediğini söylerken iki senedir devletten bir yardım göremediğini, kimsenin gelip gitmediğini dile getirdi.

‘İKİ SENEDE NE BİR GELEN NE BİR GİDEN OLDU’

Mustafa Ateş, şunları söyledi

"Kahramanmaraş depreminde benim evim yıkıldı. Bana 'hafif hasar' verdiler. Kendi imkanımla çadır yaptım ben öyle 3-4 ay çadırda kaldım, yağmur yağıyor sel fırtına. Ağaçlar üzerimize yıkılır diye korkuyoruz. Sonradan ben kendi imkanlarımla bir tane baraka yaptım içinde oturmak için. Emekliyim ben, benim maaşım kurtarmıyor, ancak karnımı doyurabiliyorum. Yarı aç karnımız. Biz böyle yaşamaya devam mı edeceğiz? İki sene oldu geçti, hiç ne bir gelen oldu ne bir giden oldu. Bir de depremde benim evim yandı, üç gün sonra. Devletten hiçbir yardım görmedim ben bütün eşyalarım yandı benim. Hiçbir şey alamadım. Hiç eşyam da yok benim. Ben böyle yalnız kaldım, evim de yok bir oda bir yerde yaşıyorum. İki sene oldu bir şeyim yok benim. Benim bir gömleğin bir ceketim var üzerimde."

Depremzede Ailenin Yardım İsyanı: İki Senedir Gelen Giden Olmadı - Resim : 1

‘EMEKLİ OLDUĞUMUZ İÇİN EV YAPAMIYORUZ’

İlknur Ateş ise "Biz Kahramanmaraş depremlerinde evdeydik. O an sabah ezanı sıralarıydı deprem olduğunda. Biz yan taraftaki odada kalıyorduk o zaman. Deprem olduğu zaman dışarıya kaçmaya çalıştık, bayağı bir uğraştık. Dışarıya çıktık sonunda. Arkadaşın arabası vardı içinde oturuyorduk. Öğlen depreminde de çatımız yıkıldı, depremde yıkıldı ikinci depremde. Eşim emekli, biz emekli olduğumuz için öyle bütçemiz yetişmiyor onun için biz ev yapamıyoruz. Yapacak durumumuz da yoktur. Hafif hasar verdiler evet doğru. Evimiz de yandı o arada tabii ki. Eşyalarımız yandı. Biz yardım için belediyemize başvuru yaptık ama bir şey elde edemedik. Öyle duruyoruz. Eşyalarım çadırda şu an hepsi duruyor. Çatımız açık şu an. Biz burada 4 kişiydik oğlum şu an ayrı oturuyor 3 kişiyiz şu an" ifadelerini kullandı.

Depremzede Ailenin Yardım İsyanı: İki Senedir Gelen Giden Olmadı - Resim : 2

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Kaynak: ANKA

Etiketler
Hatay Deprem Kahramanmaraş
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