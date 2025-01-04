Depremzede Kadından Ali Erbaş’ın Kızına Tokat Gibi Yanıt

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın vaize kızı Merve Safa Erbaş Likoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkilerin odağına yerleşti. Tabii yapımı ‘Gassal’ dizisini öven Likoğlu, vatandaşlara ‘Oğlum’ diye hitap etti.

Likoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Küfür ve cinsellik içermeyen bir şey çekemiyorsunuz oğlum. Yapamıyorsunuz işte bunu. Kabullenin. O yüzden tir tir titriyorsunuz Gassal tipi diziler çoğalacak da tahtınız devrilecek diye. Titreyin, meheldir” ifadelerini kullandı.

'DEPREMZEDELERİN SİNİR UÇLARIYLA OYNANMASIN'

Likoğlu gelen tepkiler sonrası paylaşımını yorumlara kapattı. En dikkat çeken tepki ise depremzede Filiz Aslan'dan geldi. Aslan, Likoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak şöyle tepki gösterdi:

"Merve Hanım siz Ali Erbaş'ın kızısınız sanırım. Ben Samandağlıyım, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen sevdiklerime diri diri sela dinletildi babanızın sorumluluğundaki camilerden. Kefensiz, yıkamadan gömdük sevdiklerimizin cenazelerini. Defin fetvası yayınladı Diyanet ;kefen bulunamazsa ceset torbasıyla gömülmesi caizdir, imkan yoksa yıkanmadan gömülmesi caizdir diye. Şimdi siz çıkıp Gassal filan güzelleyince benim sinir sistemim çöküyor. Depremzedelerin sinir uçlarıyla oynamasın artık hiç kimse."

Kaynak: Haber Merkezi