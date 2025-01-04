Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Bulundu

Şanlıurfa’da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 14 kilo 661 gram esrar bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Bulundu

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcıları ile aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Aramalarda 14 kilo 661 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere de baskın düzenledi. Operasyonlarda haklarında arama kararı bulunan 5 kişi ile uyuşturucu madde ticareti yapan 10 kişi daha gözaltına alındı. 17 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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