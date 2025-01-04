Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonunda 2 Gözaltı

Sinop'un Durağan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 27 bin 980 adet makaron, 550 gram nargile tütünü ve 2 elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop'ta Kaçakçılık Operasyonunda 2 Gözaltı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Durağan ilçe merkezinde gerçekleştirilen operasyonda yüklü miktarda kaçak malzeme ele geçirildi.

Ekipler, gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda 27 bin 980 adet makaron, 550 gram nargile tütünü ve 2 adet elektronik sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA

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