Belediyeden Engelli Vatandaşa Akülü Araç Desteği

Yaklaşık 10 yıl önce geçirdiği felç sebebiyle yürüme yetisini kaybeden Aziz Yıldırmaz, fiziksel hareketliliğinin kısıtlanması ve bu durum nedeniyle günlük yaşamında büyük zorluklar yaşaması dolayısıyla Başkan Tutdere’ye başvurarak akülü tekerlekli sandalye isteğinde bulundu.

Başkan Tutdere, vatandaşın ihtiyacını karşılamak için gerekli çalışmaları başlatarak, akülü tekerlekli sandalyeyi hızlı bir şekilde temin etti.

Belediye ekipleri tarafından Aziz Yıldırmaz’ın evine teslim edilen akülü tekerlekli sandalye, hem Yıldırmaz hem de ailesi için büyük bir rahatlık sağladı. Teslim anında duygusal anlar yaşanırken aile, bu destekle birlikte yeni yıla umutla girdi.

“HAYATIM DAHA KOLAY OLACAK”

Yıldırmaz, “Bu araç sayesinde günlük hayatım daha kolay olacak. Başkanımıza ve belediye çalışanlarına sonsuz teşekkür ederiz” sözleriyle hislerini paylaştı.

Kaynak: İHA