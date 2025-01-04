Gassal'ı Nasıl Öveceğini Şaşırdı: Ali Erbaş'ın Kızının Vatandaşa Cevabına Tepki Yağdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın vaize kızı Merve Safa Erbaş Likoğlu, sosyal medya paylaşımıyla tepki çekti. Sosyal medyadan Tabii yapımı ‘Gassal’ dizisini öven Likoğlu, vatandaşlara ‘Oğlum’ diye hitap etti.

Likoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Küfür ve cinsellik içermeyen bir şey çekemiyorsunuz oğlum. Yapamıyorsunuz işte bunu. Kabullenin. O yüzden tir tir titriyorsunuz Gassal tipi diziler çoğalacak da tahtınız devrilecek diye. Titreyin, meheldir” ifadelerini kullandı.

Likoğlu, büyük tepki çeken paylaşımını kaldırmadı ancak yorumlara kapattı. Likoğlu’na ‘Sanki vaize değil, kahvehanede konuşuyor gibi’ ifadeleriyle yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi