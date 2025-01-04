Bakan Yerlikaya Duyurdu! 240 Milyonluk Vurgun Yapmışlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik "Siberağ-14" operasyonlarının gerçekleştiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, 20 şüphelinin yakalandığı operasyonda, şahısların hesaplarında 240 milyon lira para hareketliliğinin olduğunu aktardı.

Bakan Yerlikaya Duyurdu! 240 Milyonluk Vurgun Yapmışlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca Ankara, Aydın, Manisa, Hatay, Zonguldak ve Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya Duyurdu! 240 Milyonluk Vurgun Yapmışlar - Resim : 1

20 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonlarda 20 zanlının yakalandığını ve hesaplarında 240 milyon lira para hareketliliğinin belirlendiğini söyleyen Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"9'u tutuklandı, 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi, 4'ünün işlemleri devam ediyor. Sosyal medya platformları üzerinden kripto para sistemi içerisinde yüksek kazanç sağlamak vaadiyle dolandırıcılık yapmak, internet ortamında ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

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Kaynak: AA

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