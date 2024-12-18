Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'Müslümanların Zihinleri Bulanıyor' Diyerek Çağrı Yaptı! Sosyal Medyada da 'Tebliğciler' Dönemi mi Başlıyor?

GERÇEK GÜNDEM | HABER MERKEZİ

'Dini yaymak' iddiasıyla sokak sokak gezerek vatandaşları her buldukları yerde 'sohbet' adı altında dini dayatmalara maruz bırakan ve 'tebliğciler' olarak bilinen kişiler zaman zaman çeşitli yerlerde ortaya çıkmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın 16-18 Aralık 2024 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen '44. İl Müftüleri İstişare Toplantısı' tam da 'tebliğciler' konusuna işaret eden dikkat çeken açıklamalara sahne oldu.

ALİ ERBAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Toplantının sonuç kararlarını Diyanet Akademisi Salonu’nda kamuoyu ile paylaşan Erbaş, konuşmasının bir bölümünde sosyal medya ve dijitalleşme etkilerine değindi. Burada dikkat çeken ise Erbaş'ın 'irşat faaliyetleriyle' ilgili sözleri oldu.

'Dijitalleşmeyle birlikte sahih dini bilgiden yoksun anlayışların medyada gelişi güzel bir şekilde yer almasının meselelere hakim olmayan Müslümanların zihinlerini bulandırdığını' belirten Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum, aynı zamanda dinin doğru anlaşılmasının önündeki önemli engellerden biridir. Bu noktada yaşanan sorunlar, küresel boyutta bir tehdit haline gelen İslam karşıtlığına da malzeme üretmektedir. Dolayısıyla dijital mecralardaki irşat faaliyetleri, daha bilinçli, sistematik ve sürdürülebilir bir yaklaşımla gerçekleştirilmeli; din istismarcılarına ve din adına her türlü cehaleti ve tutarsızlığı ortaya koyanlara fırsat verilmemelidir.

Toplumu dinî konularda aydınlatırken sahih bilgi kadar doğru bir usul ve güzel bir üslup kullanılması da son derece önemlidir. İtidalden uzak, nezaket ve zarafetten yoksun bir üslupla din anlatmanın İslam’ın bilgi ve ahlak değerleriyle, Müslümanlığın vakar ve izzetiyle bağdaşmadığı açıktır. Sırf daha çok izlensin düşüncesiyle aykırı söylemlerde bulunmak, sıra dışı tavır ve davranışlar sergilemek, toplumun din algısında büyük yaralar açmakta; aynı zamanda dini kurum ve değerlerin yıpratılmasına sebebiyet vererek sapkın anlayış ve akımların oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Dolayısıyla bu tür tutum ve davranışlardan azami derecede kaçınılması, din hakkında konuşan herkesin bu hassasiyetleri gözetmesi, ihmal edilmez bir sorumluluktur."

ERBAŞ'IN BAHSETTİĞİ 'İRŞAT FAALİYETİ' NE DEMEK?

Peki Erbaş'ın bahsettiği 'irşat faaliyetleri' ne anlama geliyor? Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi, 'irşat faaliyetleri'ni şu tanımlamayla anlatıyor:

"İslâm dinini yayma ve Müslümanları dinî görevlerini yerine getirmeye çağırma anlamına gelen İslâmî bir terim. İyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışma yönündeki faaliyetler için kullanılan dinî, ahlâkî ve hukukî bir tabir."

Kaynak: Haber Merkezi